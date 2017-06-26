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KİHMED hep kalabalık

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KİHMED hep kalabalık
Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da Kocaeli’nin öncü sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlediği bayramlaşma geleneği bozulmadı. 

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Temsilciliği, İHH Kocaeli Şubesi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA), Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, bayramın ilk günü İzmit İmam Hatip Lisesi’nde bayramlaştı.
Bayramlaşma programına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş, İHH Kocaeli Temsilcisi Mustafa Tekoğul, Kocaeli Ensar Vakfı Başkanı Musa Taşçı, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı’nın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

BAYRAMLAŞMA HALKASI OLUŞTURULDU
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen bayramlaşma programı Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra bayramlaşma programını tertipleyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tek tek selamlama konuşmaları yaptı.
KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, “Burada birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramınızı en içten dileklerimde kutlarım. Yaşadığımız bu coğrafyada birleşmeyen İslam toplumlarının durumu tüm ümmeti üzmektedir. Ama bu kadar karmaşanın içerisinde bizleri burada bir araya getiren yüce Allah’a hamdolsun. Allah İslam coğrafyasını inşallah bir araya getirsin” dedi. Selamlama konuşmalarının ardından İzmit İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde selamlaşma halkası oluşturularak, katılımcılar birlikte bayramlaştı.
 

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