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Kılavuz Gençlik örnek oluyor

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Kılavuz Gençlik örnek oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli hakkında bilgi almak için Kocaeli'ye geldi.

Kocaeli'de yürütülen eğitim çalışmalarını yakından görme fırsatı yakalayan konuk heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuz Gençlik'le ile son derece önemli eğitim hizmetleri yerine getirdiğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü heyeti Kocaeli'nde ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ile bir araya geldi. Ali Bilgi, burada Büyükşehir Belediyesi'nin Akademi Lise'yi de içine alan ve ödüllü projesi olan Kılavuz Gençlik hakkında bilgi verdi. Kılavuz Gençlik Projesi'nin Türkiye'ye model bir çalışma olduğunu kaydeden Bilgi, "Projemiz; Bilgievleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Spor Okulları ve Uluslararası Öğrenciler birimleriyle ilkokuldan üniversiteye uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu kapsamda projenin esas amacı ise bu gençleri, kültürü, tarihi ile barışık, ahlaklı ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Konuk heyet daha sonra Akademi Lise'deki çalışmaları görmek üzere İzmit'teki eğitim binasına geldi. Heyete burada Akademi Lise yöneticileri ve eğitmenleri tarafından bilgi verildi. Sınıfları ve binadaki diğer faaliyet merkezlerini gezen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü heyeti, Akademi Lise'nin gençler için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu sayede son derece önemli bir eğitim hizmetini yerine getirdiğini ifade etti.

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