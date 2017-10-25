Kıldıran bıraktı

Yalçın Kıldıran, bu sezon göreve geldiği Doğantepespor’da idari yönden kulübe çok önemli katkı sağlamıştı. Kıldıran, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sorunlarından dolaylı çok sevdiği kulübünden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

