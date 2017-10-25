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Kıldıran bıraktı

Kıldıran bıraktı

Bu sezon ilk kez BAL’da mücadele eden Doğantepespor’da Kulüp Müdürlüğü görevine getirilen Kocaelispor’un eski unutulmaz futbolcularından Yalçın Kıldıran, şok bir kararla görevinden ayrıldı.

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Yalçın Kıldıran, bu sezon göreve geldiği Doğantepespor’da idari yönden kulübe çok önemli katkı sağlamıştı. Kıldıran, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sorunlarından dolaylı çok sevdiği kulübünden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.
 

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