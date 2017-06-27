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Kılıç Arslan Kopuz; tamam mı, devam mı?

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Kılıç Arslan Kopuz; tamam mı, devam mı?
Kocaelispor’da sözleşmesi biten futbolculardan biri olan deneyimli file bekçisi Kılıç Arslan Kopuz’un durumunun ne olacağı merak konusu.

BAL’a düştüğümüz sezon 2.Lig’i bırakıp gelen ve 3.Lig’e çıkışta önemli payı bulunan başarılı kaleci geride kalan sezon sadece 7 maçta forma şansı bulabilmişti. Geçen sezon başı memleketi Rize’ye dönmek isteyen ancak ısrarlar sonunda ikna edilen 40 yaşındaki file bekçisinin bir yıl ertelemenin ardından dönüş kararını şimdi uygulayabileceği belirtiliyor.

Üç sezondur kendisine ihtiyaç olduğunu düşündüğü için Kocaelispor’da kalan Kılıç’ın, Can Emre ve Yusuf ile kalenin emin ellerde olduğunu düşünerek gönül rahatlığıyla ayrılabileceği belirtiliyor. Kılıç Arslan’ın bir sezon daha Kocaelispor’da devam edip etmeyeceği sorusu birkaç gün içinde yanıt bulacak. Eğer birliktelik noktalanırsa, birkaç yıl daha oynama isteği olan başarılı kalecinin memleketindeki bir takıma gideceği konuşuluyor.

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