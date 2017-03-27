Kılıçdaroğlu, 2 kez Kocaeli’ye gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sürecinde Kocaeli’ye iki kez gelecek. Kılıçdaroğlu 10 Nisan’da İzmit, 28 Mart tarihinde ise Gebze’de seçim çalışması yapacak.

İZMİT PROGRAMI NETLEŞMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum sürecinde seçim çalışması yapmak için Kocaeli’ye iki kez gelecek. Kılıçdaroğlu ilk olarak yarın Gebze'ye gelerek burada ‘hayır’ propagandası yapacak. Ardından Kılıçdaroğlu 10 Nisan tarihinde yine gelecek. Bu defa İzmit'te çalışmalarını hızlandıracak. Kılıçdaroğlu’nun 10 Nisan’da İzmit’te yapacağı seçim programı henüz netleşmezken, yarınki Gebze programı şekillendi.

GEBZE PROGRAMI YOĞUN



Kılıçdaroğlu’nun Gebze programı şöyle:

10:00 Muhtar ve Azalarla kahvaltı (Holiday İnn Otel), 12:00 Fabrika/Tekstil Atölyesi’nde 600 kadın işçi ile öğle yemeği (Darıca), 14:00 STK’larla Toplantı (Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi- Gebze), 16:00 OSB İş Adamları ile Toplantı (Gebze Organize Sanayi).

Çiğdem ARMAĞAN