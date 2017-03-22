Kılıçdaroğlu 7 Nisan’da Kocaeli'ye gelecek

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 Nisan tarihinde İzmit’te olmasını planladıklarını söyledi.

Sarıbay, mitingden ziyade Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlarla birebir temas kurabileceğimiz bir program olacağını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU GELEBİLİR

Referandum çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sarıbay, “22 Mart’ta parti çalışmalar dâhilinde İzmit Milletvekilimiz Özcan Purtçu, Perşembe günü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 25’in de Genel Başkan Yardımcımız Selin Sayek Böke, 28 Mart’da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu batı bölgesinde olacak. 31 Mart’ta eski Genel Başkanımız Deniz Baykal gelecek. Bizi önlemeye kalkarlarsa ne Hollanda’ya ne de Almanya’ya laf söylemeye hakları olmaz. Genel Başkanımızın 7 Nisan’da İzmit’te olmasını bekliyoruz. Bu çalışmaların nasıl olacağına dair bir programımız yok. Ama ben mitingden ziyade daha dar, vatandaşlarla birebir temas kurabileceğimiz bir program olmasıdır” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

