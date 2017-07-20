Kılıçdaroğlu, Emekli Sen’e üye oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, DİSK’e bağlı Emekli Sen Kocaeli Şubesi’ne üye oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Saraybahçe Belediyesi’nden emekli olan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Çarşı İş Hanı’nda faaliyet gösteren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’e bağlı Emekli Sen Kocaeli Şubesi’ne üye oldu. Emekli Sen Şube Başkanı İbrahim Turgut, Ali Kılıçdaroğlu’nun kendi sendikalarını seçmesinden dolayı gurur duyduklarını söyleyerek, “Ali Kılıçdaroğlu sendikamızı ziyaret ederek üyelik işlemini gerçekleştirdi. Katılımları mücadelemize güç katacaktır. Kılıçdaroğlu ile birlikte sendikamızın üye sayısı 1860’e çıktı. Kendisine önümüzdeki yıl yapılacak olan 11’inci genel kurulumuzda onur kurulunda veya yönetim kurulunda görev alması için teklif götüreceğiz” dedi.

Ayşegül Kalaycı