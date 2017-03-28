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Kılıçdaroğlu Gebze’de

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Kılıçdaroğlu Gebze’de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan öncesi ilimizle ilgili programında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

CHP İl Örgütü’nden alınan son bilgilere göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün Gebze’ye gelecek. CHP Genel Başkanı’nın 10 Nisan’da da İzmit’e geleceği öne sürüldü.

GEBZE’DE YOĞUN PROGRAM-

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bugün Gebze programı hayli yoğun. Kılıçdaroğlu sabah saat 10.00’da Gebze Holiday Inn Otel’de bölgedeki muhtar ve azalarla kahvaltı yapacak. Saat 12.00’de Darıca’da bir tekstil fabrikasında 600 kadın işçi ile öğle yemeğinde buluşacak. Kılıçdaroğlu, saat 14.00’de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde STK temsilcileri ile saat 16.00’da GOSB’da işadamları ile toplantılar yapacak. Kılıçdaroğlu’nun saat 18.00’de karayolu ile Ankara’ya dönmesi planlanıyor.

10 NİSAN İZMİT 

CHP örgüt kaynakları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 10 Nisan Pazartesi günü de İzmit’i ziyaret edeceğini söylediler. Ancak İzmit ile ilgili program henüz belli değil. Kılıçdaroğlu 10 Nisan’da İzmit’e gelirse, büyük olasılıkla miting yapmayacak, salon toplantılarında toplumun çeşitli kesimleri ile bir araya gelecek.

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