Kılıçdaroğlu Gebze’ye gelebilir

16 Nisan referandumunda halktan “Hayır” oyu isteyen CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla meydan mitingi düzenlemeyecek.

Ancak, Kılıçdaroğlu’nun ilimizde Gebze Meydanı’nda 16 Nisan öncesi bir miting arzuladığı bildiriliyor.

Kılıçdaroğlu, nedense son yıllarda İzmit’te miting yapmıyor. Hatta, son yerel seçimler öncesi İzmit’e geleceği açıklanmış, ama Perşembe Pazarı alanına gelmemişti. 16 Nisan öncesinde de programda İzmit yok. Ama Nisan ayı başında Gebze mitingi olabilir. CHP Kocaeli örgütü, 25 Mart’ta Selin Sayek Böke’yi, 31 Mart’ta Deniz Baykal’ı kapalı salon toplantılarında ağırlayacak. Nisan ayında da Kılıçdaroğlu ile bir Gebze mitingi kuvvetle muhtemel görünüyor.