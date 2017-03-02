Kılıçdaroğlu İzmit'e geliyor

CHP’nin yeni il binasının açılışına genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu geliyor.

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hüseyin Acurman, Naim Keskin ve Bilgi Dehmen, İl Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu, İl Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Dt. Müzeyyen Topçu Tan ve Komisyon üyesi Prof Dr. Ahmet Almaç ve önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi Asude Fırat Özkan ile birlikte yeni il binasında son incelemelerde bulundu.

AÇILIŞA KILIÇDAROĞLU GELİYOR

Fethiye Caddesi, Feridun Özbay Sokak’ta 2016 yılında alınan yeni il binasını gezerek çalışmalar hakkında son incelemeleri yapan, binada çalışanlardan son durum hakkında bilgi alan Başkan Sarıbay planlanan şekilde 8 Mart’ta binanın açılışını yapacaklarını söyledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan açılışa tüm partilileri davet eden Başkan Sarıbay, 8 Mart 2017 Çarşamba günü yeni il binasının görkemli bir şekilde hizmete gireceğini belirtti.

EŞYALAR YERLEŞTİRİLİYOR

2 katlı yaklaşık 600 metrekare alanı olan yeni il binası oldukça modern bir mimariye sahip. Binada kullanılan eşyalar ise önceki gece İzmit’e gelerek dikkatli bir şekilde il binasına taşındı. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken mobilyaların birkaç gün içerisinde tamamen monte edilerek açılış gününe kadar hazır olacak.