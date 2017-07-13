Kılıçdaroğlu, İzmit’e neden hiç uğramadı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 gün süren Ankara-İstanbul arasındaki Adalet Yürüyüşü’nü tamamladı. İstanbul Maltepe’de miting yaptı, salı günü karayolundan Ankara’daki evine döndü.

Kılıçdaroğlu’nun 24 günlük yürüyüşünün 5 günü ilimizden geçmişti. Yahya Kaptan’da, Şirinyalı’da konakladı. Adalet Yürüyüşü’nün en coşkulu, en yüksek katılımlı bölgesi bizim ilimiz oldu. Ama CHP Genel Başkanı karayoluyla Ankara’ya dönerken, Adapazarı’nda, Bolu’da durdu, bazı ilçelere, köylere girdi, Kocaeli’den transit geçti.

Kılıçdaroğlu’na Adapazarı’nda ıslama köfte ikram etmişler. İzmit’e girse, Kapanönü’nde Behçet’ten köfte, Memduh’tan döner ikram edemez miydik? Genel Başkan Kapanönü’nde yemek yedikten sonra, partisinin yeni açılan İl Binası’na geçse, “hayırlı olsun” deyip, bir acı kahve ise fena mı olurdu? En azından Kılıçdaroğlu, kendisini bağrına basan Yahya Kaptan’a uğrayıp, bir teşekkür ziyareti yapamaz mıydı?

İstanbul’dan Ankara’ya dönerken Adapazarı’na, Bolu’ya uğrayan CHP Genel Başkanı’nın bizim ilimizden transit geçmesini yadırgıyorum. Bir nedeni, bir kırgınlığı mı var, insan merak ediyor.