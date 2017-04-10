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Kılıçdaroğlu İzmit'te

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Kılıçdaroğlu İzmit'te
Referanduma son bir hafta kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilimize geldi.

Kılıçdaroğlu parti örgütüyle birlikte hayır oyu çalışması yapacak. Programına İzmit’te başlayacak olan Kılıçdaroğlu ardından Körfez’de şehit ailesini ziyaret edecek.

PROGRAM YOĞUN

Kılıçdaroğlu saat 11.30’ İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda ilimizdeki Muhtar ve Azalar ile bir araya geldi. Saat 14.30’da Sendikalar Birliği, Sendikalar, Oda yöneticileri, esnaflar ve hemşeri dernekleri ile İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda buluşacak.

CHP Genel Başkanı, saat 16.00’da Körfez İlçesi’nde şehit ailesi ziyareti yapacak, saat 17.00’de Salon Körfez’de panel verecek, kadınlara seslenecek.

Çiğdem ARMAĞAN

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