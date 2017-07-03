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Kılıçdaroğlu, Kartepe’de PM toplantısı yaptı

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Kılıçdaroğlu, Kartepe’de PM toplantısı yaptı
Adalet Yürüyüşü'nün 19. gününde Kartepe’den devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 08:00’de İbrikdere’den yola çıkarak Özdilek AVM karşında bulunan Ziganalı Ali'nin Yeri'nde ilk molasını verdi.

Mola yerinde Kılıçdaroğlu burada Parti Meclis toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

SAAT 17:00’DE HAREKET

Kılıçdaroğlu, mola yerinden saat 17:00'ye kadar dinlenecek. Ardından beraberindekilerle birlikte İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ne ulaşacak. Yürüyüşte Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, eski vekillerden Hurşit Güneş, Mehmet Hilal Kaplan, ilçe başkanları katıldı. Ekibin bulunduğu alana yine yürüyüşe destek veren çeşitli belediyeler tarafından çadırlar kuruldu. Burada yürüyüşe katılan vatandaşlara soğuk çay, su, çeşitli meyveler, çay ve sandviç ikramı yapıldı.

Çiğdem ARMAĞAN

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