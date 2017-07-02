Kılıçdaroğlu Kocaeli'de

15 Haziran Perşembe günü Ankara Kızılay Meydanı’ndan “Adalet Yürüyüşü”nü başlatan ve 300 kilometreden fazla yol yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler bugün akşam saatlerinde ilimize ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilimizde 5 gün yürümesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu partililer tarafından bugün Kocaeli il sınırında, Eşme yakınlarında karşılandı. Saat 18.00 sıralarında Kocaeli'ye ayak basan CHP lideri Kılıçdaroğlu’ nu CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, eski milletvekilleri Hikmet Erenkaya, Hurşut Güneş, STK temsilcileri, KESK'e bağlı sendikalar ve çok sayıda partili katıldı.

YAHYA KAPTAN’A GİREBİLİR

CHP Genel Başkanı, bu geceyi ilimizde İbrikdere mevkiinde bulunan Sarıhanlar Petrol istasyonu alanında kurulacak kampta geçirecek. Yarın sabah başlayacak yürüyüşün sonlarında Kılıçdaroğlu’nun konaklamak için Yahya Kaptan Mahallesi’ne girebileceği bildiriliyor. Adalet Yürüyüşü’nde her gün 17-20 kilometre yol geçiliyor. Kılıçdaroğlu, yarın geceyi, Yahya Kaptan’da veya Sekapark’ta geçirecek. Bu konudaki kararlar hep son anda alınıyor.

Çiğdem ARMAĞAN