Kılıçdaroğlu muhtarlarla buluştu

Referanduma son bir hafta kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilimize geldi.

Kılıçdaroğlu parti örgütüyle birlikte hayır oyu çalışması yapacak. Programına İzmit’te başlayan Kılıçdaroğlu ardından Körfez’de şehit ailesini ziyaret edecek.Kılıçdaroğlu saat 11.30’ İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda ilimizdeki Muhtar ve Azalar ile bir araya geldi.

GENİŞ KATILIM

Programa, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal, eski Milletvekilleri Sefa Sirman, Hikmet Erenkaya, ilçe başkanları, parti örgütü, 130 muhtar ve aza katıldı.

POLİS SABAHA KADAR BEKLER

Türk Polis Teşkilatını’nın 172’inci yıl dönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu, ”Emniyet güçleri biz rahat uyuyalım, sokakta, caddelerde rahat gezelim diye sabaha kadar bekler ve 24 saat çalışırlar. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılmıştır. Askere sıkıla her kurşun millete sıkılmıştır. Biz ayrım yapmıyoruz. Polis arkadaşlara gittiğim her yerde milletin ve halkın polisi olun dedim” diye konuştu.

PROGRAM YOĞUN

Saat 14.30’da Sendikalar Birliği, Sendikalar, Oda yöneticileri, esnaflar ve hemşeri dernekleri ile İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda buluşacak.CHP Genel Başkanı, saat 16.00’da Körfez İlçesi’nde şehit ailesi ziyareti yapacak, saat 17.00’de Salon Körfez’de panel verecek, kadınlara seslenecek.

Çiğdem ARMAĞAN