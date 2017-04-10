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Kılıçdaroğlu şehit ailelerine gitti

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Kılıçdaroğlu şehit ailelerine gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Körfez'de şehit ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Körfez'de iki şehit ailesinin evini taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve Şehit Piyade Onbaşı Abdül Samet Özen’in ailelerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti.

KURAN-I KERİM OKUNDU

Şehit aileleri ziyaretine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar ve il yöneticileri eşlik etti. Ziyaret edilen şehit evlerinde Kuran-ı Kerim okundu.

DUYDUĞU ÜZÜNTÜYÜ DİLE GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler ilk olarak Şanlı Urfa’nın Viranşehir İlçesinde PKK’lı teröristlerin karakola uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen Körfezli şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer’in anne ve babası Susam-Halis Demirer ve eşini ziyaret etti.  Ardından Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıda şehit düşen Şehit Piyade Er Abdül Samet Özen’in anne ve babası Hayriye- Hüseyin Fehmi Özen’i ziyaret edip başsağlığında bulundular.  Kılıçdaroğlu şehit ailelerine duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çiğdem ARMAĞAN

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