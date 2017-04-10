Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekilin eşine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de özel bir hastanede ameliyat olan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’ın eşi Murat Kaplan’ı ziyaret etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan’ın eşi Murat Kaplan, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Gerçekleşen ameliyat sonrasında hastanede tedavisi süren Kaplan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Referandum öncesi çeşitli programlara katılmak üzere Kocaeli’ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Kaplan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin’in karşıladığı Kılıçdaroğlu’na beraberinde CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya da eşlik etti.

Sağlık durumu iyi olan Murat Kaplan’ın ameliyatını gerçekleştiren doktoru Prof. Dr. Tonguç İşken’den detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, hastane yetkililerine başarılı operasyon ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaret sonrası aynı katta yatmakta olan diğer hastaları da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta hastane personeli ve hasta yakınlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.



Kılıçdaroğlu şehit ailelerini ziyaret etti