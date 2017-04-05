Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Nisan Pazartesi günü ilimizde olacak.

Kılıçdaroğlu’nun ilimizdeki programı İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay başkanlığında 4 Nisan Salı günü gerçekleşen İl Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek netleştirildi.

DERİNCE VE KÖRFEZ DE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında 10 Nisan Pazartesi günü ilimizde olacak. Sabah 10.00 da ilimizde olacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda ilimizdeki Muhtar ve Azalar ile bir araya gelecek. 12.00'da Derince İlçesi’nde bir şehit ailesini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, 14.30 da yine ilimizdeki Sendikalar Birliği, Sendikalar, Oda yöneticileri, esnaflar ve hemşeri dernekleri ile İzmit Tanyıldız Düğün Salonu’nda buluşacak. Bu toplantının ardından saat 16.00 da Körfez İlçesi’nde şehit ailesi ziyareti yapacak olan Kılıçdaroğlu’nun ilimizdeki son programı Körfez İlçesi’nde olacak. Saat 17.00 da Salon Körfez de Kadınlara seslenecek olan Kılıçdaroğlu 16 Nisan da gerçekleşecek olan referandumda neden hayır denmesi gerektiğini anlatacak hayır oyu isteyecek.

Çiğdem ARMAĞAN