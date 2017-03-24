Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli programı değişti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programını görüşerek kararlaştırdı.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve İl Yöneticileri, İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve İl Referandum Koordinasyon Kurulu’nun katıldığı toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli programının ayrıntıları konuşuldu.



İŞÇİLERLE ÖĞLE YEMEĞİ YİYECEK

28 Mart Salı günü Gebze’ye gelecek olan Kılıçdaroğlu ilk olarak sabah kahvaltısında muhtarlarla bir araya gelecek. Saat 12.00 da belirlenecek olan bir fabrikada işçilerle birlikte öğle yemeği yiyecek olan Kılıçdaroğlu ardından 14.00 da Gebze bölgesindeki STK ve esnaflarla buluşacak.

KILIÇDAROĞLU 10 NİSAN DA İZMİT’TE

7 Nisan Cuma günü İzmit’e gelmesi planlanan Kılıçdaroğlu’nun İzmit programı 10 Nisan Pazartesi olarak kararlaştırıldı. 10 Nisan Pazartesi günü İzmit’te gerçekleştirilecek olan programın ayrıntıları üzerinde görüşülen toplantı sonrası İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit programı hakkında çalışmaların devam ettiğini, ilerleyen günlerde program hakkında net bilgiyi vereceklerini belirtti.

