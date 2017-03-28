Kılıçdaroğlu’nun konvoyunu, “Evet" bayrakları karşıladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze’deki muhtarlar buluşmasının ardından Darıca’da bulunan bir tekstil atölyesinde 600 kadın işçiyle beraber öğle yemeği yedi. CHP konvoyunu yolda “Evet” çalışması yapan AK Partili seçmenler karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesinde Gebze’ye geldi. Sabah saatlerinde Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinin muhtarları ile buluştu. Muhtarlar buluşmasının ardından Kılıçdaroğlu, Darıca’da bulunan bir tekstil atölyesinde 600 Kadın işçi ile beraber öğle yemeği yedi. Darıca’da öğle yemeğine geçen Kılıçdaroğlu’nu yolda referandum için “Evet” çalışması yapan AK Partililer karşıladı.

AK Partili vatandaşların ellerinde “Evet” broşürleri ve AK Parti bayrakları ile CHP konvoyunu karşılamaları ilginç görüntüler oluşturdu.