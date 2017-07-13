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Kilis'te askeri alanda yangın

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Kilis'te askeri alanda yangın
Kilis'te askeri bölgede çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Kilis'te askeri bölgede çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlama seslerinin duyulmasına neden oldu. Olay yeri yakınından geçen yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Kilis ve Gaziantep'ten itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği alanda süren yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sırasında can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bu arada, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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