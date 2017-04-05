Kilo vermeyi zorlaştıran 7 şey

20’li yaşlardaki bir insanla 40’lı yaşlardaki birinin kilo verme seyri maalesef aynı değil. Peki neden?

Bedenlerimiz ve yaşam şekillerimiz sürekli değişiyor. 20'li yaşlardaki bir insanla 40'lı yaşlardaki birinin kilo verme seyri maalesef aynı değil. Neden olarak da sadece metabolizma yavaşlamasını göstermek yeterli olmayacak. Yaşlanma sürecinde kilo kaybetmeyi önleyen birçok faktör var.

Yemek pişirmeden uzaklaşmak

Artık çok az kişi kendi evinde yemek pişirir hale geldi. Dışarıda yemek daha pratik gibi görünse de kilo vermek isteyen biri için zahmetli bir sürecin de kapısını aralıyor. Dışarıda yenilen gıdaların içeriği bilinmediğinden, alınan kalori miktarını kestirmek kolay olmuyor. Mecburen dışarıda yemek yiyorsanız, etrafınızda iyi salatalar yapan bir yer için hemen bir keşfe çıkmalısınız.

Hızlı kilo verme arzusu

Evet, hemen, şimdi göbeklerden ve basenlerdeki yağlardan kurtulmak istiyor olabilirsiniz. Fakat elimizde böyle bir sihirli değnek yok. Uygulanan düşük kalorili diyetler, başlangıçta işe yarıyor gibi görünse de kısa vadede verilen kilolar geri dönüyor. Üstelik düşük kalorili diyetler, vücudun kas sitemine zarar vererek metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor.

Yorgunluk ve uykusuzluk

Ev, iş, çocuklar derken yeteri kadar uyumayan ve dinlenemeyen bir kişi ne yediğinin çok da farkında olmayacaktır. Günde 6-7 saat uyku vücudu yeniler ve kilo vermenizi hızlandırır. Yoğunluktan yemek zamanlarını kaçırıyorsanız hemen kendinize bir sağlıklı atıştırmalıklar kavanozu hazırlayın.

Öğün atlamak

Yemek yemeyince kilo verilir gibi bir inanışa sahip olsak da, dengesiz ve az beslenen şişman insanlarla çokça karşılaşıyoruz. Vücudun çalışması için gerekli kaloriyi zamanında almazsanız, açlık hormonları devreye girer. Gündüz atladığınız öğünler, geceleri atıştırma olarak karşınıza çıkar. Bu nedenle günde en az 3 öğün yemek yemek gerekiyor. Kilolara karşı en büyük meydan okumanın kahvaltı yapmak olduğunu unutmayın.

Hareketsiz hayat

Spor hedeflerinizi gerçekçi tutun. Çalışmak ve evde çocuklarla ilgilenmek maalesef yeterli olmuyor. Kendinize zaman ayırarak 30 dakikalık bir egzersiz, daha kolay kilo kaybetmenize yardımcı olacaktır.

Kas kaybı

Hepimiz 40'lı yaşlarda kas kaybetmeye başlıyoruz. Bu yaşlarda, alınan kalori miktarında değişiklik olmasa dahi kilo almaya eğilimli olunuyor. Yağ ve karbonhidratlardan farklı olarak protein kaslarda depolanır. Bu nedenle protein alımını arttırmak ve karbonhidrattan uzaklaşmak bir çözüm olabilir.

Göbek yağlanmasına dikkat

Bütün hayatınız boyunca düz bir karna sahip olsanız dahi, bu yaşlardan sonra durum değişmeye başlar. Azalan östrojen ve progesteron düzeyleri, vücudunuzun midenizde yağ depolamasına neden olur. Protein ağırlıklı bir beslenme programına geçmek, bu sorunun nispeten önüne geçebilir. Az yağlı süt, yumurta, balık gibi kaliteli proteinleri alışkanlık haline getirin.