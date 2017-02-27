Kilosu 150 TL oldu, gramla satılıyor

Kilosu 150 TL’yi bulan bamya, altın fiyatlarına adeta meydan okuyunca şimdilerde tek yemeklik yani gramlık paketlerle de satışa sunuluyor.

Birçok sağlık problemine iyi geldiği belirtilen ve özellikle kış aylarında tüketilmesi için de kurutulan bamya, kilogram fiyatı ile altınla yarışıyor.

Kolesterol, cilt, diyabet, soğuk algınlığı, katarakt ve öksürüğe kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği ifade edilen bamyanın fiyatı çeşidine göre 140 ile 150 TL arasında değişiyor.

Kayseri Kazancılar Çarşısı’nda sucuk ve pastırmanın yanında baharat işiyle de uğraşan Hakan Ton (27), birinci sınıf olarak bilinen bamyanın fiyatının 140, kır bamyasının fiyatının ise 150 TL olduğunu söyledi.

Bamyanın zahmetli bir kurutma süreci yolculuğundan geçtiği için fiyatının yüksek olduğunu ifade eden Ton, "Örneğin yaklaşık 5 kilo yaş bamyadan 1 kilo kuru bamya çıkıyor.

Dizilmesinden, kurutulmasına kadar her işlemi zahmetli olduğu için fiyatı da haliyle pahalı. Ancak bamya çok faydalı bir ürün. Birçok hastalığa iyi geliyor. Kışın özellikle vatandaştan ilgi görüyor" dedi.

Ekonomik şartlardan dolayı çoğu vatandaşın bamyayı kilo ile alamadığını dile getiren Ton, "Bamya deyim yerindeyse kilo fiyatıyla, altınla yarışıyor. Bugün gram altın fiyatı 142 TL civarında, bamyanın kilosu da 150 TL’yi buldu.

Haliyle herkes kiloyla alamıyor. Bu nedenle biz de gramlık paketler hazırladık vatandaş için. En azından bir yemeklik paket bamya alanlar çok oluyor. Bu bir yemeklik paket bamyanın fiyatı da 14 TL" diye konuştu.