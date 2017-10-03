Kim takar dubaları

Ama ilimizin pek çok bölgesinde bu metal dubalar da pek işe yaramıyor. Dükkanlarının ya da evlerinin önünde araç parkı için kaldırım üzerinde yer açmak isteyenler belediyenin çaktığı dubaları söküp, atıyorlar. Bu tablo en çok Gölcük Belediyesi’nin Prestij Cadde uygulaması yapmaya çalıştığı caddelerde görülüyor.

