Kim takar dubaları
Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerde kaldırımların üzerine araç parkını önlemek için metal dubalar yaptırıp, kaldırım kenarlarına çakıyor.
A+A-
Ama ilimizin pek çok bölgesinde bu metal dubalar da pek işe yaramıyor. Dükkanlarının ya da evlerinin önünde araç parkı için kaldırım üzerinde yer açmak isteyenler belediyenin çaktığı dubaları söküp, atıyorlar. Bu tablo en çok Gölcük Belediyesi’nin Prestij Cadde uygulaması yapmaya çalıştığı caddelerde görülüyor.
Bu haber toplam 811 defa okunmuştur
Etiketler : duba, Gölcük Belediyesi, Prestij Cadde
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.