Kimlik bunalımı!

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle verilmeye başlanan yeni kimlik kartları Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’nde yığılmayı, karışıklığı da beraberinde getirdi.

İhtiyacı olanın da, olmayanın da müracaat etmesiyle işlem yükü artarken, yenilenen kimlik kartlarının belirtilen sürede ulaşmaması sıkıntıyı arttırdı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, 2 Ocak’tan itibaren başlayan yeni kimlikle ilgili başvurularda ilk günlerdeki acemiliği üzerlerinden attı. İl hafta Kocaeli genelinde yaklaşık 5 bin kişinin işlemi yapılırken, daha sonra rakam ortalama hafta 8 bin seviyelerine geldi. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, “Personel takviyesi yaptık. İş daha da hızlandı. Haftada 11 bin kişilik işlemi hedefliyoruz. Şimdiye kadar yeni kimlik kartı için başvuran 35 bin kişinin işlemi yapıldı” dedi.

YGS İÇİN YENİLEME

Yeni kimlik kartlarına en çok ihtiyacı olanlar 12 Mart’ta yapılacak YGS’ye girecek gençler. Özellikle, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte eski fotoğraf veya fotoğrafsız olduğu için mevcut kimliklerini kullanamayacak öğrenciler yeni kimlik kartları için Nüfus Müdürlükleri’ne müracaat etti. Bu arada, işlemi yapılan, sisteme giriş yapılan bu özellikteki çok sayıda gencin yeni kimliklerinin bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen gelmemesi tedirginlik yarattı.

MERKEZ UYARILMALI

Yetkililerin, “15 günde PTT Kargo ile adrese teslim edilecek” dediği yeni kimliklerin bir ay dolmasına rağmen hala ulaşmaması, YGS’ye girecek öğrenciler ve ailelerini adeta panik havasına soktu. Türkiye’nin dört bir yanından yapılan müracaatların artması, yeni ‘çipli’ kimliklerin Ankara’da tek bir merkezde basılması işin süresini daha da uzattı. Bu kimliklere acil ihtiyacı olanlara öncelik tanınması isteniyor. ÖSYM’nin de bu durumu dikkate alarak, yaklaşacak sınav dönemi öncesi olası tıkanıklığı çözebilmek adına bir formül bulması gerekiyor.