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Kimlikte yeni bir dönem daha!

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Kimlikte yeni bir dönem daha!
İçişleri Bakanlığı, doğum bildirimleri sırasında yaşanan kimlik hatalarına sesli uygulamayla son verecek.

İçişleri Bakanlığı, doğum bildirimleri sırasında çocukların ad, doğum yeri, doğum tarihi veya cinsiyet bilgilerinin yanlış yazılarak tescil edildiğine yönelik sık sık gelen başvurular üzerine harekete geçti.

Bakanlık 81 ildeki nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Buna göre görevliler, kayıt öncesi bebeğin kimlikte yer alan bilgilerini sesli bir şekilde anne ya da babaya okuyacak.

KONTROL EDİLECEK
Genelgede, daha önce yanlış bilginin ancak mahkeme kararıyla düzeltilebildiği, bu nedenle MERNİS uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Uygulamayla çocukların bilgilerinin doğrulanması için ikinci kez veri girişi yapıldığı, farklılık bulunması halinde hata mesajıyla işleme devam edilmediği ifade edildi.

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