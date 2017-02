Kimse ile kavga etmeden iyi gazete yapabilmek

Eskiden ülkemizde ve kentimizde gazetecilik çok daha saygın, çok daha itibarlı bir meslekti.. Kendimi de içine katarak söylüyorum, biz gazeteciler son yıllarda bu algının büyük oranda değişmesine neden olduk.

Mesleğin içinde toplumun gösterdiği saygı ve itibarı taşıyamayanlar çıktı. Mesleğin gücünü kötüye kullananlar oldu. Hep birlikte kaybettik. Hep birlikte itibarsızlaştık..

Gazetecilik öyle bir hale geldi ki;

x-Ya iktidar yalakası olacaksın. Hiçbir yanlışı, haksızlığı görmeden, hep iktidar gücünü elinde tutanların yanında yer alacak, her gün onların yelkenine rüzgar üfleyeceksin..

x- Ya tam muhalif olacaksın.. Yapılan hiçbir doğru, hayırlı, faydalı işi görmeyecek, gözaltına alınıp, içeri tıkılana kadar her gün iktidarda bulunanların aleyhine manşetler atıp, onları yerin dibine sokan makaleler yazacaksın.

x- Ya da agresif olacaksın. Sansasyonel haberler peşinde koşacak, kimilerine şantaj yapacak, insanların özel hayatına, mahremine girecek, hiç çekinmeden sansasyonel başlıklar atacaksın. Yaptığın yalan habere tekzip, açıklama gelince bunu da kullanmayacaksın..

……………..

Gazetecilik bu kalıplara sıkıştırılmak istendi. Biz, inkar ettik. Biz karşı durduk. ÖZGÜR KOCAELİ her zaman eskisi gibi sadece doğru, düzgün gazetecilik yapmaktan yana oldu. Kulaktan duyduklarımızı, imzasız yazılarla e-postalarla gelen bilgileri değil; gördüğümüz, bildiğimiz, doğruluğuna inandığımız haberlerle gazete yaptık.

Altına imzasını attığımız makaleleri yazarken, doğruya doğru, eğriye eğri demeye özen gösterdik.

Bu kentte benim konuşmadığım, selamlaşmadığım insan sayısı iki elin parmaklarının sayısını geçmez. Emin olun bunlar da bu kentin kanını sülük gibi emen, kimseye hayrı, faydası olmayan kişilerdir.

Kimseyle çok içli dışlı, aşırı samimi dostluğum, yakınlığım da yoktur. Her sosyal kesimden, her eğitim seviyesinden, her siyasi görüşten insanla oturup konuşabilirim.

Her gün bizi, bu gazeteyi karalamaya, itibarsızlaştırmaya çabalayanları da emin olun hiç dikkate almıyor, yazılarını okumuyorum bile. Kimileri, “Gazeteci birileriyle kavga etmelidir” görüşünü savunur. Bence çok yanlış bir tarz. Tam tersine, ne kadar çok ve çeşitli çevrelerden insanlarla görüşebiliyor, konuşabiliyorsanız, ufkunuz o kadar geniş, haber kaynaklarınız da o kadar çeşitlenmiş olur.

Geride bıraktığımız hafta iyi gazeteler yaptığımızı düşünüyorum. Bu şehrin en iyi, en düzgün, en profesyonel yaklaşımla hazırlanan gazetesi olduğumuzdan zaten zerre kadar kuşku duymam. Bir hafta içinde, Sefa Sirmen’le, Şemsettin Ceyhan’la, Nevzat Doğan’la yüz yüze görüşme şansı bulmuşum. Okur düzeyindeki yüzlerce kişiyle, hemşerimle görüşmüşüm.

Bu şehirde herkes şikayetini, çevresindeki olumlu veya olumsuz olay veya durumları, her siyasi görüşten insan fikirlerini, hiçbir şekilde yanlış değerlendirilmeyeceğine, anlattıklarının aleyhine kullanılmayacağına inanarak bu gazeteye aktarmış, bildirmiş, konuşmuş..

ÖZGÜR KOCAELİ bu malzeme ile besleniyor. Her gün gazete hazırlarken, okurun ilgisini çekecek haberlerin peşinde koşarken, bu haberlerin mutlaka doğru olmasına, bu haberlerin kimseye zarar vermemesine, kimseyi küçük düşürmemeye, kimsenin onuru ile oynamamaya özel bir önem gösteriyoruz.

Bütün bunlar, bu ülkede ve bu kentte başka hiçbir gazetede kalmayan çok önemli meziyetlerdir sevgili dostlar. ÖZGÜR KOCAELİ bu şehrin ve bu şehirde yaşayan insanların menfaatlerini koruyup, savunmak için vardır. Bir şehir gazetesinin yegane vasfı da zaten bu olmalıdır.

İsteyen istediğini söylesin, isteyen istediğini yazsın.. ÖZGÜR KOCAELİ ekonomik manada alabildiğine güçlü ve bağımsızdır. ÖZGÜR KOCAELİ siyasi anlamda alabildiğine özgür ve yansızdır. Benim dışımda hiçbir gazetenin yöneticisi, bu kadar iddialı ve açık şekilde bunları söyleyemez, yazamaz.

……………..

Şimdi, 16 Nisan’da çok önemli bir referanduma gidiyoruz. Türkiye’de toplum “EVET”çiler ve “HAYIR”cılar diye ikiye bölünmüş durumda. Bütün gazeteler, bütün gazeteciler de bölünsün isteniyor.

Ben bir gazetenin ve gazetecinin görevinin “EVET” diyenlerin neden EVET, “HAYIR” diyenlerin neden “HAYIR” dediklerini anlatmak ve okura duyurmak olduğunu düşünüyorum.

Ben kendi yaşantımı, dünya görüşümü, siyasi tavrımı açık açık her fırsatta ortaya koymuş biriyim. Beni tanıyan herkes görüşümü biliyor. Bütün hayatım, doğrularımla, yanlışlarımla ortada. Ama kalkıp gazetede “Ben referandumda oyumu şöyle vereceğim” demeye hakkım olmadığına inanırım. Ailem, beni tanıyan herkes, bu ortamda referandumda nasıl oy vereceğimi gayet iyi bilir. Ama bunu yazmam, bunu yazarak beni okuyan insanları yönlendirmeye kalkmam bence büyük bir hatadır, mesleğe saygısızlıktır.

Bu ülkede kutuplaşmayı, insanların birbirine karşı düşmanlaşmasını sosyal medya dediğimiz ortam tahrik ve teşvik ediyor. İnsanların, özellikle haber almak, fikir almak konusunda sosyal medya yerine ciddi yazılı medyayı tercih etmesi, ülkenin huzuru ve geleceği açısından da önemlidir diye düşünüyorum.

Biz direneceğiz. Bozulan ortama ayak uydurmayacağız. Bildiğimiz, babadan gördüğümüz gazetecilik tarzını sürdürmekte ısrar edeceğiz. Her zaman bu şehrin en iyi gazetesi olmak kadar bu şehrin en güvenilir gazetesi olarak kalmak için gayret edeceğiz.

Bildiğimiz, gördüğümüz, inandığımız her şeyi yazacak, ama masa başında oturup kimi menfaat hesaplarıyla birilerini karalamak veya birilerini övmek gibi bir çabanın içinde olmayacağız.

……………

Geçen hafta ÖZGÜR KOCAELİ’nin satış fiyatını 75 Kuruş’tan 1 TL’ye yükselttik. Bu emin olun çok gecikmiş ve çok zorunlu bir fiyat artışıydı. ÖZGÜR KOCAELİ okurlarının da anlayışla karşıladığını açıkça görebiliyorum. Bu nedenle teşekkür ediyorum.

Kardeş gazete BÜYÜK KOCAELİ yayın hayatına başladığı günden buyana farklı bir sistemle dağıtılıyordu. Bu nedenle, kimi bayilerde BÜYÜK KOCAELİ gazetesinin bulunmadığı yolunda şikayetler vardı. Bugünden itibaren BÜYÜK KOCAELİ gazetesini de bu şehirdeki alıştığınız, bildiğiniz bayilerde, yerel gazetelere ayrılan raflarda bulabileceksiniz. Saygılar, sevgiler.