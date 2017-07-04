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Kimya Mühendisleri Odası:‘Bonzai, ölümcül bir kimyasaldır’

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Kimya Mühendisleri Odası:‘Bonzai, ölümcül bir kimyasaldır’
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, bonzai konusunda bir uyarı yayınlayarak, bonzainin ölümcül sonuçlara neden olabilecek bir kimyasal olduğunu vurguladı.

Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklamasında şöyle deniliyor:

“-Bonzai doğal bir ot ya da bitki değildir! Sentetik bir kimyasal bileşiktir. Bonzai, aslında çok da yabancısı olmadığımız fenazepam adlı bir benzodiazepin grubu bir ilaçtır. Epilepsi, alkol bağımlılığının tedavisi ve uykusuzluk gibi bir dizi sorunun tedavisinde kullanılan fenazepam, tıp dünyasında cerrahi girişim öncesi anestezinin etkisini arttırmak, anksiyeteyi azaltmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Son yıllarda fenazepam, bu amacın dışına çıkarak sokağa inmiş ve İngiltere, Finlandiya, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde, Amerika`nın Georgia ve Lousiana başta gelmek üzere farklı eyaletlerinde ve ne yazık ki ülkemiz gençleri arasında da yayılmaya başlamıştır. Bonzai, yasa dışı olarak çok ucuza mal edilebilmekte, kolayca üretilebilmekte ve satılmaktadır.

TAHRİBATI YÜKSEK

Tıp bilim adamlarının uyarılarına göre Bonzai kullanımının kalpte aritmi, hipertansiyon ve böbreklerde tahribat gibi sağlık sorunlarına neden olduğu belirtilmektedir. Bir çok uyuşturucu maddede olduğu gibi Bonzai vücuda girdiğinde başlangıçta algılarda zayıflama, halüsinasyon görülmesi, olaylara karşı aşırı tepki verme gibi etkiler yarattığı bilinmektedir. Daha sonra ise önce denge kaybı, ardından geçici körlük ve bilinç kaybı oluşabilmekte ve zaman zaman da ölüme neden olduğu bilinmektedir. Kullanıldığında beyinde esrarın etki ettiği bölgeleri etkilemektedir. Buna karşılık insan üzerindeki etkisi esrardan 14-90 kat fazla olup beklenmedik sonuçlar doğurmaktadır. Bonzai`nin her ne kadar fenazepam olduğu bilinse de üretimde farklı kimyasalların kullanılması sonucu farklı türevleri de vardır. Bu nedenle içerisinde ne olduğu tam olarak belli değildir. Bu durum acil müdahale ve uzun süreli tedaviyi de olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de bugün yetmişten fazla kimyasala Bonzai denmektedir. Bunların içeriği her parti üretimde değişmektedir. Bazıları beyin, bazıları kalp, bazıları ise böbrek rahatsızlığı yapmaktadır.

Genellikle eğitim düzeyi düşük, işsiz ve gelecek karamsarlığı içerisinde olan gençlerin kullandığı bir uyuşturucudur. Özellikle alkol temininin güç ve tüketiminin de hoş görülmediği muhafazakâr çevrelerde kullanımı yaygındır. Bağımlılığın temelinde diğer uyuşturucu kullanımlarında olduğu gibi derin toplumsal sorunlar yatmaktadır. Yoksulluk, işsizlik, ümitsizlik, karamsarlık ve uyumsuzluk gibi kişisel ve toplumsal sorunlar kullanımı için uygun koşullar yaratmaktadır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak tüm yurttaşlarımızı ve özellikle de gençlerimizi uyarıyoruz: "Bonzai" ölümcül sonuçlara neden olan toksik bir kimyasaldır.”

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