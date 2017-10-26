Kıraç’tan Gebzeliler’e muhteşem konser

Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Kıraç birkaç yıl aradan sonra konser için geldiği Gebze’de yine izdihama yol açtı. Gebze’nin kültür sanatta etkin ve üretken sivil toplum örgütlerinden Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık Üretim Kooperatifi – BİLKAR’ın konuğu olarak Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sevenleri ile bir araya gelen sanatçı şarkılarının neredeyse tamamını onlarla birlikte seslendirdi. 650 koltuk kapasiteli Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 800’ü aşkın kişiyle bir araya gelen sanatçı sahneye oğlu beş yaşındaki Çağrı Manas ile birlikte çıkarak seyirciyi selamladı.

Ekipte Baba Acısı

Oğlunu, Gebze konserinde kendisine eşlik eden erkek kardeşi Mehmet Kıraç’a bırakarak repertuarına başlayan sanatçıya gitarda Atakan Yörük ve Namık Nagdeliev, bas gitarda Erhan Ertetik, davulda Ersan Gülseli ve kemanda Hakan Ersöz eşlik etti. Klavyede Necdet Yılmaz’ın, babasının konser öncesi vefatından ötürü Gebze konserinde sahne alamadığı öğrenildi.

Kazım Koyuncu Doğum Gününde Anılacak

Serdar Dikkatli; 25 Haziran 2005’te kanserden hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun ise 46’ncı yaş gününe atfen, 12 Kasım Pazar günü BİLKAR’da düzenlenecek etkinlikle anılacağını söyledi. Karadeniz müziği ile Rock’n Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan müzisyen Kazım Koyuncu; 7 Kasım 1971’de Artvin’in Hopa İlçesi’ne bağlı Sugören Köyü’nde dünyaya gelmişti.

Tehlikeli Oyunlar 21 Kasım’da Gebze’de

BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli program öncesi yaptığı konuşmada 21 Kasım’da Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar adlı oyununu Gebzeli sanatseverler ve tiyatroseverler ile buluşturacaklarını söyledi.

BİLKAR, Hopalı Çay Üreticisi İle Dayanışıyor

BİLKAR olarak her zaman üretenin yanında olduklarını belirten Serdar Dikkatli, Hopa’da üretilen Hopa Çayı’nı Gebze’de tüketiciyle buluşturduklarını belirtip üreticiden tüketiciye kar marjı gözetmeden bir destekte bulunduklarını dile getirdi. Tarımdaki erozyon ve ekolojik dengenin bozulmasıyla mücadele ederken üreticinin de desteklenmesi gerektiğini kaydedip hazirunu kooperatifleri aracılığı ile Hopa Çay edinmeye davet etti.

“Bağımsız Bir Türkiye Arzuluyoruz”

Dikkatli sözlerini Cumhuriyet’e atıfta bulunarak, “Dört gün sonra Cumhuriyet’in 94’ncü yıldönümünü kutlayacağız. BİLKAR olarak bağımsız, demokratik, laik cumhuriyetten yanayız. Parasız eğitim, parasız sağlığı savunuyoruz. Denizlerinde yüzebildiğimiz, sokak hayvanlarının olduğu, insanların etnik kökenleri dahil olmak üzere hiçbir gerekçe ile ayrıştırılmadığı, bir arada kardeşlik içinde yaşadığımız bağımsız bir Türkiye arzuluyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun” diye tamamladı. Dikkatli’nin kısa konuşması sık sık, coşkulu alkışlar ile kesildi.

“Ailemizin Yarısı Sizi Görmek İstedi”

Serdar Dikkatli’nin konuşmasından birkaç dakika sonra Kıraç sahneye beş yaşındaki oğlu Çağrı Minas ile birlikte çıkıp, “Ailemizin yarısı olarak sizleri görmek istiyordu” dedi. Ardından oğlunu, kardeşi Mehmet Kıraç’a teslim etti.

“Bakış Açısı Değil, Gönülden Bakmak Önemli”

Hasköy Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarından müzik öğretmeni olan, BİLKAR Müzik Toplulukları Koordinatörü Refik Köksal’ı da sahneye girer girmez selamlayan sanatçı, “Bu akşam beni burada, beni ben yapan insanların başında gelen kişilerden Refik Köksal da dinleyecek. Heyecandan şarkı sözlerini şaşırabilirim” dedi. Köksal’ın konseri sahnenin sağ alt kenarından, basın için tahsis edilen tahta kanepeden takip ettiğini gören Kıraç kendisini ilk sıranın ortalarına almaya çalıştı ancak Köksal bu esnada mikrofonu alıp, “Bakışın hangi açıdan olduğu önemli değil. Gönülden bakmak önemli” diyerek bulunduğu yere geri döndü.

Sahneye Bir Bardak Çay İstedi

Kıraç, Gebze konserine “Zaman” adlı şarkısıyla başladı. Ardından “Senden Başka”, “Ayşem”, “Nice Yıllara”, “Ya Seninle Ya Sensiz” ile devam etti. Bu esnada bir bardak çay isteyen Kıraç; “Endamın Yeter”, “Senin Gibisi Yok”, “Kan ve Gül”; oğlu Çağrı’nın konser öncesi talebiyle “Yıllar Sonra”, “Hasretinle Yandı Gönlüm”, son eserlerinden “Kerkük Zindanı” ve “Yalan Fani Dünya Yalan” ile devam etti.

“Beddua’yı Bir Kere Söyledim. Hataydı”

Seyirciyle girdiği diyalogda istek şarkılarına da kulak veren Kıraç genç bir dinleyicinin “Beddua”yı istemesi üzerine o şarkıyı bir kere seslendirdiğini, hata yaptığını, kimseye şarkıda dahi olsa bedduayı benimsemediğini kaybetti.

“Yarın Okula Gitmeyecek mi Bu Çocuklar”

Konserin ilerleyen saatlerine atıfta ve izleyiciler arasındaki çocuklara atfen, “Yarın okula gitmeyecek mi bu çocuklar. Uyumadan önce kitap okumayacaklar mı?” diye yine hocası Refik Köksal’a dönen Kıraç, Köksal’a uzattığı mikrofondan, “Yarın tüm okullar tatil!” yanıtını alınca arada çayını yudumlayarak sürdürdüğü konserini, “Ne Olurdu Benim Olsan” ile sürdürdü. İki saate yakın performansını, “Çayır Çimen Geze Geze” ile tamamladı.

O Sabah Hasköy Lisesi’nde Yalnız Değilmiş

Kıraç, Gebze konserinde ortaokul ve lise yıllarından Refik Köksal ile küçük bir anısına da yer verdi. Okula erken saatlerde, herkesten önce gittiğini sandığı bir gün flütüyle bir eseri çaldığını belirten Kıraç, “Bir süre sonra üst kattan tek kişinin alkış sesi geldi. Refik Hocam benden de önce geldiği okulda dinlemişti” dedi. Kıraç flüt ile ilgili yeteneğini konser esnasında da iki defa sergiledi.

“Sen Konser Verirsen Bilet Alıp Geleceğim”

Konserin ardından öğrencisi Kıraç’ı BİLKAR müzik kursiyerleri ile çiçek vererek tebrik eden Refik Köksal ise Kıraç’a orta iki öğrencisi olduğu 1986’da, “Ali’ye (Ali Tufan Kıraç) ‘Sen sanatçı olacaksın. Ben konserlere davet üzerine, davetiye ile gidiyorum ama konser verdiğinde, senin konserine bilet alıp geleceğim’ dedim” dedi.

“O Gün Onuru Kırılan Çocuk Bugün Türkiye’nin Yüz Akı Bir Sanatçı”

Kıraç’ın 1988 ya da 1989’da “Milliyet Gazetesi’nin liseler arası düzenlediği müzik yarışmasına katıldığını hatırlatıp, “O yarışmanın jürisi Ali’yi (Ali Tufan Kıraç) üç defa üst üste dinledikten sonra, eledi. O karar sadece adaletsiz, haksız bir karar değil aynı zamanda sanata aykırı bir karardı. O güzel çocuğun onurunu kırdılar ama o bugün, Türkiye’nin yüz akı bir sanatçı” diye konuştu.

Türk Filmi Gibi: Elendiği Yarışmanın Jüri Üyesi Oldu

Kıraç ise aynı anıya nazirede bulunup, “Türk Filmi senaryosu gibi bir hikâye bu. Yıllar sonra aynı gazetenin düzenlediği o yarışmanın jürisinde yer aldım. Tesadüf o ki jürinin başında aynı kişi vardı” deyip tüm hırsını o yarışmada çıkarttığını kaydetti.

“Kendim İçin Değil Hasköy Lisesi İçin Üzüldüm”

Kıraç o yıldan sonra o tür yarışmalardan nefret ettiğini, Eurovision daveti almasına karşın katılmadığını belirtip, “Kendim için değil Hasköy Lisesi ve ekibi için üzülmüştüm. İyi şarkı söylediğimi, zaten biliyordum” dedi.

Çayırova Sevgi Evleri Sakinleri de Dinledi

BİLKAR tarafından düzenlenen konser hiçbir protokol uygulamasına tabi olmadı. Öğretmenlerin ağır bastığı konseri izleyenler arasında ÖDP Gebze İlçe Başkanı Erdem Şimşek, Tüm Emekliler Sendikası Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek, CHP Gebze Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Elif Alhan, salon sporları üzerine faaliyet gösteren Gebze Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sadettin Ay, Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Yılmaz Kol, uzun yıllar Beylikbağı Spor Kulübü’nün futbol altyapı takımlarında ve bir dönem A takımında teknik direktörlük yapan öğretmen Enver Aydın ile aralarında Canan Yener, Filiz Zorbay’ın da bulunduğu öğretmenler, BİLKAR Tiyatro Toplulukları Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl, Radyo Mavi’nin program yapıcısı ve sunucularından Sevgi Aksel gibi renkli simaların yanı sıra Çayırova Sevgi Evleri sakini bir grup genç de konseri izleyenler arasında yer aldı. Kıraç konserinin hemen ardından Gebze’den ayrılırken birlikte fotoğraf çekmek isteyen hayranları bu isteklerini, sanatçının bir sonraki Gebze konserine erteledi.

