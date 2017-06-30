Kirazlıyalı'da bıçaklama

Körfez Kirazlıyalı'da akşam saatlerinde çıkan kavgada Samet Y. bacağından bıçaklandı.

Olay Körfez Kirazlıyalı Mahallesi'nde sahilde bulunan bir aile çay bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan gençlerin kavgasında bir kişi bacağından bıçaklandı.Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Samet Y. ile D. A. Kirazlıyalı'da bulunan bir aile çay bahçesinde karşılaştı.Aralarında tartışma çıktı.Tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. D.A. yanında taşıdığı bıçakla Samet Y.'yi bacağından bıçakladı.

YAKALANDILAR

Olaydan sonra D. A. ve yanında bulunan arkadaşı C.T. ile kaçmaya çalıştı. Ancak C. T. çay bahçesinde bulunan çocukların da yardımıyla yakalandı. D.A. ise olaydan sonra kaçıp saklandığı bir petrol istasyonunda buradaki gençler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Bacağından yaralanan Samet Y. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Binali ASLAN