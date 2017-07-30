Kirazlıyalı'da can pazarı! Yaralılar var

İstanbul istikametine doğru ilerleyen içi kum yüklü TIR, Körfez Kirazlıyalı mevkiinde aracın kontrolünü kaybederek bariyerlerden karşı şeride geçti. Bu sırada diğer yönden gelen Nuh Çimento işçilerini taşıyan servis TIR'a çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak devrildi. Araç içerisinde bulunan 10 işçi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Binali ASLAN