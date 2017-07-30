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Kirazoğlu,"Yeni bir at alacak gücüm yok"

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Kirazoğlu,"Yeni bir at alacak gücüm yok"

İzmit Yenimahalle İren Sokak No.14 D.3 adresinde kiracı olarak yaşayan Nazmi Kirazoğlu, dün akşam saat 00.24 sıralarında atını kapalı alanda durduğu yerden dışarı hava almak için çıkardıktan sonra at bir anda yere yığılan at öldü. Haber verilmesi üzerine İzmit Belediyesi’nden gelen zabıta ekipleri, atı uygun bir yere gömmek için araçla alıp götürdü. Yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyen ölen atın sahibi Nazmi Kirazoğlu ise tek geçim kaynağı olan atını kaybetmenin üzüntüsü içerisindeydi. Çünkü 7 çocuğunu çöp toplayarak geçindiriyordu.

YENİ BİR AT ALACAK GÜCÜM YOK!

Kirazoğlu, ‘’Çocuklarıma çöp toplayarak bakıyorum. Hayvanımın hiçbir şeyi yoktu. Dün akşam kapalı alandan dışarıya hava alsın diye çıkardım ağacın yanına gelince önümde bir anda yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamadım. Atım öldü. Çok üzüntülüyüm. 2 bin 500 TL bir atın değeri. Benim bu kadar param yok. Yetkililerimiz yardımcı olsun ne olur. Başka geçim kaynağım yok’’ şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ

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