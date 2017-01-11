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Kireçocakları, Ç.Bala’dan Aykut Duran’ı transfer etti

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Kireçocakları, Ç.Bala’dan Aykut Duran’ı transfer etti
Bu sezon 1.Küme’de çok iddialı olan, Süper Lig’i hedefleyen Kireçocaklarıspor, ara transferde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Mavi-Yeşilli ekip, son olarak Ç.Balaspor’un forvet oyuncusu Aykut Duran’ı kadrosun kattı.

YUNUS EMRE DE TAMAM
Kireçocaklarıspor, daha sezon başında kadrosun dahil ettiği Yunus Emre ile bir süredir sorun yaşıyordu. Mavi-Yeşilli ekibin yönetim kurulu, genç oyuncuyla yapılan görüşmede sorunları çözdü, Yunus Emre de takımla birlikte çalışmalara çıkmaya başladı.

FORVETİ GÜÇLENDİ
Tavşantepespor’dan Emre Akyol’u da alan Kireçocaklarıspor, Yunus Emre’ni geri dönmesi, Ç.Balaspor’dan Aykut Duran’ı da transfer etmesi ile şampiyonluk yarışında çok daha iddialı bir konuma geldi. Teknik Sorumlu İsmail Kovancı, Yunus Emre’den sonra Aykut’unda transferi ile forvette çok daha güçlü hale geldiklerini söyledi.

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