Kireçocakları, Esenspor ve Karamürselspor galip

1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan takımlar, önceki akşam oynadıkları maçları kayıpsız geçtiler.

Kireçocaklarıspor, Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Yenimahallespor’u 3-1 yendi. Karamürselspor da sahasında Kirazpınarspor’u 3-0 ile geçip, Play-Off umutlarını son maça taşıdılar. Bu grupta zirve yarışı yapan Esenspor da, deplasmanda D.Kalespor’u 9-2 yendi. Geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Sedaş TEK spor da, küme düşmesi kesinleşen Yenidoğan ile 4-4 berabere kaldı.

KİREÇOCAKLARI İLE KARAMÜRSELSPOR PAZAR GÜNÜ DERİNCE’DE KARŞILAŞACAK

1.Küme C Grubu’nda maçlarını tamamlayan Kullarspor, diğer takımlara göre daha avantajlı. Son hafta 38’er puanlı Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor karşı karşıya gelecek. Kireçocaklarıspor’un cezası nedeni ile karşılaşma Derince Stadı’nda oynanacak. Pazar günkü maçın başlama saati 16.00 olarak belirlendi.

DÖRT TAKIM LİG AYNI PUANDA BİTİREBİLİR

Bu maçı kazanan takım Play-Off’a yükselecek. Beraberlik halinde ise Esenspor’un da kazanması durumunda 4 takım ligi aynı puanda bitirecek. Bu durumda 4 takımın ligde kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumuna bakılacak, ilk iki sırayı alacak takım Play-Off’a yükselecek.