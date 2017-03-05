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Kireçocakları, Hamza ile güldü:1-0

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Kireçocakları, Hamza ile güldü:1-0
1.Küme Play-Off’ta ilk haftanın bir diğer maçında Kireçocaklarıspor ile Bağçeşmespor karşılaştı.

Cephanelik Stadı’nda oyanan karşılaşmayı Kireçocaklarıspor, Hamza’nın ilk yarıda attığı golle 1-0 kazandı, Play-Off’a galibiyetle başladı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI ATAKLAR

İki semt takımının cephanelik Stadı’ndaki mücadelesinde ilk yarıda takımlar çok fazla pozisyon bulamadı. İlk tehlikeli atağı Bağçeşmespor geliştirdi, Kadir Baran’ın şutunu kaleci Ercan çeldi, dönen topu Caner tamamlayamadı. Bu pozisyonun hemen ardından Kireçocaklarıspor organize atak geliştirdi, Hamza ceza sahası dışında sol ayağıyla vurdu. Bağçeşmespor kalecisi Enes yavaş gelen şutu elinden kaçırdı, top da filelerle buluştu. Golü atan Hamza’nın iki şutunun direkten döndüğü maçta kaptan Vedat da mutlak bir pozisyondan yararlanamadı, maçı Kireçocakları 1-0 kazandı.

KAYRALDAĞ, “RAKİBİMİZ HAK ETTİ”

Bağçeşmespor Teknik Sorumlusu Harun Kayraldağ, Kireçocaklarıspor’un daha iyi oynadığını belirterek, “Rakibimiz bizden daha çok istedi, kazandı. Kendilerini kutluyorum. Bizde hasta olan Yusuf ile sakatlığı bulunan Kadir Uçum’dan faydalanamadık. Fatih’in de sakatlığı vardı. Bundan dolayı topu rakip sahada tutamadığımız için, pozisyon bulamadık” dedi. Kireçocaklarıspor Teknik Sorumlusu İsmail Kovancı ise “Emre, Ertaç, Fehmi ve Ali gibi oyuncularımızı oynatamadık. Buna rağmen kazandığımız için mutluyuz” dedi.

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