Kireçocakları ile Karamürsel el ele, kola kala Play-Off’a

1.Küme C Grubu’nda Play-Off çıkacak iki takımın belirleneceği son hafta da beklenen sonuçlar alındı.

Son hafta Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor karşılaştı. Beraberlik iki takımı da Play-Off’a taşıyacaktı. Kireçocaklarıspor’un ceza yüzünden Dernice Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

BERABERLİK İKİ TAKIMA DA YETİYORDU

1.Küme C Grubu’nda son haftayı bay geçen Kullarspor, 39 puanla normal sezonu tamamladı. Kullarspor’u birer puan geriden takip eden 38’er puanlı Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor, Play-Off’a çıkma maçında karşı karşıya geldi. Beraberlik halinde, Esenspor’un kazanması ile dört takım ligi aynı puanda bitirecekti. Bu kez dört takımın kendi arasında oynayacağı maçlara göre yapılacak puan durumuna bakılacaktı. Bu durumda ise avantaj Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor’da olacaktı.

KARAMÜRSEL SON DAKİKADA ATTI

Kireçocaklarıspor’un cezası yüzünden karşılaşma Derince Stadı’nda oynandı. Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan maç olaylı geçmiş, karşılaşmayı Kireçocaklarıspor 2-0 kazanmıştı. Bu maçın rövanşında ilk dakikalarda ev sahibi ekip, 20’inci dakikada Aykut ile 1-0 öne geçti. 25’inci dakikada konuk takım Mücahit’in attığı golle eşitliği sağladı. Kireçocaklarıspor, ilk yarıda Yunus Emre Aygün ile bir gol daha buldu, devreyi 2-1 önde tamamladı. Karamürselspor, bitime 5 dakika kala Fatih’in attığı golle eşitliği sağladı, maçta 2-2 sona erdi.