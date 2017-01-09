Kireçocakları, Tavşantepe’den Emre Akyol’u transfer etti

Bu sezon 1.küme’de yaptığı çıkışla dikkat çeken, Play-Off’u zorlayan Kireçocaklarıspor, ara transferde kadrosunu güçlendiriyor.

Mavi-Yeşilli ekip, Tavşantepespor’dan stoper Emre Akyol ile anlaştı. Tavşantepespor altyapısından yetişen genç oyuncu, son iki yıldır futbol oynamıyordu.

YUNUS EMRE AYGÜN GERİ DÖNÜYOR

Kireçocaklarıspor, sezon başında Çayırtepe Gençlikspor’dan transfer ettiği genç forvet oyuncusu Yunus Emre Aygün ile yaşadığı sorunlardan dolayı iki hafta önce kadro dışı bırakılmıştı. Mavi-Yeşilli ekipte Teknik Sorumlu İsmail Kovancı’nın isteği üzerine Yunus Emre’nin affedilip, yeniden takım kazandırılması bekleniyor.

KOVANCI, “SEZON BAŞINDAKİ HAVAMIZI YAKALAMALIYIZ”

Kireçocaklarıspor teknik Sorumlusu İsmail Kovancı, Y.Emre’ye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “Aile içerisinde olan sorunları çözüp, Emre Aygün’ü yeniden takıma kazandırmamız gerekiyor. Bu konuda hem yöneticilerimiz, hem de Emre Aygün’ün gereken adımları atmasını bekliyoruz. Ligin başındaki havamızı yakalayıp, hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.