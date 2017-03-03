Kireçocakları transfer yapmadı

Geçen yıl 1.Küme’de son haftalarda ligde kalmayı başaran Kireçocaklarıspor, bu sezon beklentilerin üzerinde performans gösterdi, ismini Play-Off’a yazdırdı.

Play-Off öncesinde transfer yapmayan Mavi-Yeşilli ekip, ligdeki mevcut kadrosu ile Play-Off’ta mücadele edecek.

KOVANCI, “GÜNÜMÜZDE OLURSAK HER TAKIMI YENERİZ”

Kireçocaklarıspor’un tecrübeli teknik adamı İsmail Kovancı, bir kaleci ile bir orta saha futbolcusu almayı düşündüklerini, bu transferleri yapamadıklarını söyledi. Kovancı, “Ligde iyi takımlara karşı çok başarılı olduk. Play-Off’ta da kötü takım yok. Biz kendi performansımızı sahaya yansıtırsak her takımı yenebiliriz” dedi.