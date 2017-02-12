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Kireçocakları yine hükmen kazandı

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Kireçocakları yine hükmen kazandı
1.Küme C Grubu’nda zirvenin bir diğer iddialı takımı Kireçocaklarıspor da sahasında D.Kalespor’u konuk etti.

Karşılaşma 8-0 Kireçocakları’nın üstünlüğü ile devam ederken D.Kalespor, 38’nci dakikada sahada 6 kişi kaldığı için karşılaşma tatil oldu. Kireçocaklarıspor iki hafta önce sahasında Şekerpınar ile oynadığı maçta aynı şekilde rakibi sahada 6 kişi kaldığı içinde talimat gereği hükmen kazanmıştı.

KİREÇOCAKLARI’NA 2 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI

1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Kireçocaklarıspor, geçen hafta deplasmanda Sedaş TEK Spor ile oynadığı maçta Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, hakem ve gözlemci raporlarını inceledikten sonra Kireçocaklarıspor’a 2 maç saha kapatma cezası verdi. Kireçocaklarıspor’un ligin son haftasında Play-Off’a çıkma Karamürselspor karşılaşmasını tarafsız sahada oynayacak.

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