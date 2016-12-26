  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Kocaeli 4 °C

Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-2

»
Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-2
C Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile şampiyonluk yarışına ortak olan Kireçocaklarıspor, haftayı Gebze deplasmanında Kirazpınarspor ile oynadığı maçla geçirdi.

Son haftaların formda takımı Kireçocaklarıspor, bu zorlu deplasmanda 2-1 kazandı, zirve yarışını takip ettirdi.

2-0 ÖNE GEÇTİ

C Grubu’nda müthiş performansı gösteren, lider Sedaş TEK spor ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Kireçocaklarıspor, dünde Gebze deplasmanını kayıpsız geçti, grubun bir diğer iddialı takımı Kirazpınarspor’u 2-1 yendi. Ali’nin 16’ıncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Mavi-Yeşilli ekip, 80’de ise ile farkı ikiye çıkardı, rahatladı. Ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle farkı 1’e indirse de Kireçocaklarıspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 17:00
  • Ç.Balaspor, bu kez puansız:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:58
  • Nusretiyespor, son nefeste:2-426 Aralık 2016 Pazartesi 16:56
  • İlimtepe 3’de 3 yaptı:0-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:54
  • Gebze derbisinde Beylikbağı, Dilovası Belediye’yi yendi:2-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:53
  • İhsaniye değil, Seka Doğan:3-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:52
  • Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Kullarspor moral buldu:1026 Aralık 2016 Pazartesi 16:46
  • TEK Spor, koltuğunu korudu:0-326 Aralık 2016 Pazartesi 16:41
  • U-17 Play-Off’ta tek maç var26 Aralık 2016 Pazartesi 16:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıkıntılı günlerden geçeceğiz
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti