Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-2

C Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile şampiyonluk yarışına ortak olan Kireçocaklarıspor, haftayı Gebze deplasmanında Kirazpınarspor ile oynadığı maçla geçirdi.

Son haftaların formda takımı Kireçocaklarıspor, bu zorlu deplasmanda 2-1 kazandı, zirve yarışını takip ettirdi. 2-0 ÖNE GEÇTİ C Grubu’nda müthiş performansı gösteren, lider Sedaş TEK spor ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Kireçocaklarıspor, dünde Gebze deplasmanını kayıpsız geçti, grubun bir diğer iddialı takımı Kirazpınarspor’u 2-1 yendi. Ali’nin 16’ıncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Mavi-Yeşilli ekip, 80’de ise ile farkı ikiye çıkardı, rahatladı. Ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle farkı 1’e indirse de Kireçocaklarıspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

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