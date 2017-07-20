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Kireçocaklarıspor Kovancı ile devam

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Kireçocaklarıspor Kovancı ile devam
Geçen yıl 1.Küme’de yaptığı müthiş çıkışla dikkat çeken, Play-Off’a yükselen Kireçocaklarıspor, yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirledi.

Mavi-Siyahlı ekibin yönetim kurulu, geçen yıl takımı Play-Off’a taşıyan İsmail Kovancı ile yeniden anlaştı.

YİNE İDDİALI TAKIM YAPILACAK
1.Küme’de ikinci yılında Play-Off’a çıkan Kireçocaklarıspor, yeni sezonda da iddialı bir takım kurmayı hedefliyor. Mavi-Siyahlı ekip, geçen yıl başarılı olmuş kadrosunu korumak istiyor. Başkan Yasin Akkuş, öncelikli olarak geçen yıl takımı Play-Off’a taşıyan İsmail Kovancı ile anlaştıklarını belirterek, “İsmail Hocamızla yeni sezon içinde anlaştık. Gelecek sezon yine üst sıraları zorlayacak bir takım kurmak istiyoruz. Bunun içinde ilk etapta geçen yıl ki kadromuzu korumayı amaçlıyoruz” dedi.

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