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Kireçocaklarıspor Play-Off hattında:1-4

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Kireçocaklarıspor Play-Off hattında:1-4
Hafta içinde oynanan Esenspor’a kaybeden Kireçocaklarıspor, zirve yarışında çok büyük darbe almıştı.

Mavi-Yeşilli ekip, dün ligde kalma umutları çok azalan Yenidoğanspor karşısında sınav verdi. İlk yarısı golsüz geçilen maçta Kireçocakları, ikinci yarıda peş peşe bulduğu gollerle 4-1 kazandı, yeniden Play-Off hattına çıktı.

G.ASARKÖY, D.KALE’YE ACIMADI
Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen Gölcük Asarköyspor, dünde deplasmanda Darıca Kalespor karşısında farklı skorla kazandı. Hafta içinde 2-0 öne geçtiği maçta lider Sedaş TEK Spor’u elinden kaçıran, 2-2 berabere kalan G.Asarköyspor, bu kez deplasmanda D.Kalespor’u 7-1 yendi. Düşme hattında yer alan Şekerpınar GB’da, Kirazpınarspor’u 4-0 yendi, kümede kalma yolunda umutlandı.

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