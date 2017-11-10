Kireçocaklarısporlu Vedat’a 2 yıl ceza

Bu maçta hakem Fatih Yavuz’u darp ettiği belirtilen Kireçocaklarıspor Kaptanı Vedat Kuş’a İl Disiplin kurulu tarihi bir ceza verdi. Vedat Kuş, 2 yıl sahalardan men cezası aldı. Aynı maçta hakeme fiili saldırı da bulunduğu rapor edilen Kireçocaklarısporlu Ertaç Korkmaz da 5 maç ceza aldı.

