Kireçocaklarısporlu Vedat’a 2 yıl ceza
Geçtiğimiz hafta sonunda Kireçocakları ile Kirazpınar arasında oynanan maç 81’inci dakikada çıkan olaylar yüzünden yarıda kalmıştı.
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Bu maçta hakem Fatih Yavuz’u darp ettiği belirtilen Kireçocaklarıspor Kaptanı Vedat Kuş’a İl Disiplin kurulu tarihi bir ceza verdi. Vedat Kuş, 2 yıl sahalardan men cezası aldı. Aynı maçta hakeme fiili saldırı da bulunduğu rapor edilen Kireçocaklarısporlu Ertaç Korkmaz da 5 maç ceza aldı.
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Etiketler : Kireçocakları, Kirazpınar
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