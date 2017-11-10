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Kireçocaklarısporlu Vedat’a 2 yıl ceza

Kireçocaklarısporlu Vedat’a 2 yıl ceza

Geçtiğimiz hafta sonunda Kireçocakları ile Kirazpınar arasında oynanan maç 81’inci dakikada çıkan olaylar yüzünden yarıda kalmıştı.

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 Bu maçta hakem Fatih Yavuz’u darp ettiği belirtilen Kireçocaklarıspor Kaptanı Vedat Kuş’a İl Disiplin kurulu tarihi bir ceza verdi. Vedat Kuş, 2 yıl sahalardan men cezası aldı. Aynı maçta hakeme fiili saldırı da bulunduğu rapor edilen Kireçocaklarısporlu Ertaç Korkmaz da 5 maç ceza aldı.
 

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