Kırımlılar kahvaltıda buluştu 

Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği, her ay geleneksel olarak düzenledikleri kahvaltıda buluştu.

AÇIK BÜFE SERVİS

Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği bugün geleneksel birlik ve beraberlik kahvaltısı Koruma İş Hanı’nda bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Zümran Aracı ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Kırım’a özgü yemeklerin açık büfe olarak servis edildiği kahvaltıda dernek üyeleri bol bol sohbet etti.

HASRET GİDERİYORUZ

Dernek Başkanı Zümran Aracı, şunları söyledi: “Üyelerimiz programa yoğun katılım sağladı. Etkinliklerimiz devam ediyor. Her hafta bir etkinlik yapıyoruz. Bu tür organizasyonlar bizlerin kaynaşmasına vesile oluyor. Hem bir araya geliyoruz hem de üyelerimizle hasret gidiyoruz” dedi

Çiğdem ARMAĞAN