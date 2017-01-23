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Kırımlılar’ın özel kahvaltısı

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Kırımlılar’ın özel kahvaltısı
Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin üyeleri, her ay geleneksel olarak düzenledikleri kahvaltı etkinliğinde buluştu.

AÇIK BÜFE SERVİS
Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin geleneksel birlik ve beraberlik kahvaltısı, Koruma İş Hanı’nda bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Zümran Aracı ve yönetiminin ev sahipliğindeki programa dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Kırım’a özgü yemeklerin açık büfe olarak servis edildiği kahvaltıda dernek üyeleri bol bol sohbet etti.

HASRET GİDERİYORUZ 
Kırım Tatarları Derneği Başkanı Zümran Aracı, katılım nedeniyle üyelere teşekkür etti. Aracı,
“Üyelerimiz programa yoğun katılım sağladı. Etkinliklerimiz devam ediyor. Her hafta bir etkinlik yapıyoruz. Bu tür organizasyonlar bizlerin kaynaşmasına vesile oluyor. Hem bir araya geliyoruz, hem de üyelerimizle hasret gidiyoruz” dedi.

Çiğdem Armağan

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