Kırkpınar’da yine hüsran

Tarihi güreşlerle ilimiz pehlivanları yine varlık gösteremedi.

Başpehlivanlıkta en iyi dereceyi üçüncü turda elenen Faruk Akkoyun elde etti. İlimiz sporcuları sadece 3 derece yapabildi. Tek birincilik deste orta boyda Ramazan Sarı’dan geldi.

SADECE ÜÇ DERECE ALABİLDİK

Bu yıl 656’ncı yapılan tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde Kocaelili ilinin esamesi okunmadı. Çok sayıda pehlivanlara güreşlere katılan Kocaeli ilinden sadece 3 sporcu dereceye girebildi. Başpehlivanlık kategorisinde en ileriye giden sporcumuz Faruk Akkoyun oldu. Büyükşehir Kağıtsporlu pehlivan üçüncü turda Ali Gürbüz karşısına çıktı. Rakibini açık düşüren Akkoyun galip ilan edildi ancak itirazlar oldu. Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından müsabakanın devamına karar verildi. Uzatmada kaybeden Akkoyun üçüncü turda güreşlere veda etmek zorunda kaldı.

TEK BİRİNCİLİK RAMAZAN SARI’DAN

Karamürselli Erkan Ertan, Ekrem yavuz, Arif Akif, Kaan Kaya ve Ali Güngör Ekin de ilk turlarda elendiler. Bu yılki güreşlerde tek birincilik deste orta boyda geldi. Büyükşehir Kağıtsporlu Ramazan Sarı altın madalyayı kazandı. Deste küçük boyda Karamürselli Kerem Kahya ikinci, deste büyük boyda İzmit Belediyesporlu Okan Şahin üçüncü oldu. Başaltında bu yıl Antalya Kemeraltı Belediyespor adına güreşen Karamürselli pehlivan Hüseyin Gümüşalan üçüncü olunca, gelecek yıl başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkı kazandı.