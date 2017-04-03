Kirleten kurtulamaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ilimiz için çok büyük önem taşıyan bir tesisi daha tamamladı.

Uluslararası kurumlar tarafından da tanınan Türkiye’nin en modern analiz laboratuvarı bugün törenle hizmete açılıyor.

HER ÖRNEK ANALİZ EDİLEBİLECEK

İSU Genel Müdürlüğü’nün Sekapark alanında yaptırdığı 17 milyon TL’ye mal olan Laboratuvar merkezi, mart ayı başında tamamlanıp, hizmete girdi. Bugün saat 10.00’da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla laboratuvar tanıtılacak ve resmi açılışı yapılacak. Türkiye’de benzeri TÜBİTAK ve İSKİ’de bulunan laboratuvarda her türlü su ve atık suyun detaylı analizi yapılabiliyor.

KİRLETENLER KORKSUN

İSU bugüne kadar şebekeye verdiği içme suyu örneklerini düzenli olarak analiz yapıyordu. Yeni kurulan, bugün açılışı yapılan tesiste, artık herhangi bir kirlilik halinde, deniz suyu veya dere suyu örnekleri de analiz edilebilecek. Kirletici madde ve bu maddeyi doğaya bırakanlar, tartışmaya yer olmayacak şekilde belirlenecek.

PİYASAYA DA HİZMET VERECEK

İSU’nun yeni laboratuvarında Büyükşehir Belediyesi, valilik kurumlarının getireceği su örneklerinin analizi dışında; belli tarife içinde özel sektöre de hizmet verilecek. Bu laboratuvardan verilen analiz raporları, Dünya’nın her yerinde kabul edilebilir geçerlilikte olacak.





