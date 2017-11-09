Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışık ihlali yapan Cevdet U. idaresindeki 34 NLS 77 plakalı otomobil Sedat M. idaresindeki 35 ESY 13 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da savruldu. Araçlardan biri trafik lambalarının bulunduğu devirdi. Diğer araç ise ters dönüp karşı kaldırımda bulunan demir korkuluklara vurarak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişiden ikisi ayakta tedavi edildi. Diğer iki yaralı ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tutanak tuttu.