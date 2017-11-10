Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçince...
Kartepe ilçesinde yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.
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Olay, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu yoldan karşıdan karşıya geçerken, yayalara kırmızı ışık yandığını fark etmeyen Emine Ç. (44) isimli kadına, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralan kadının yanında bulunan kardeşi ve kızı tarafından olay yerine ambulans çağrıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine Çakır Kocaeli Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklarının olduğu belirlenen Emine Çakır'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
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Etiketler : Kırmızı ışık, kadın, Kartepe, kaza
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