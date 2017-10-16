Kırmızı Otomobil’e muhteşem gala

İlimizin tanınmış simalarından olan ve son dönemde yönetmenlik yapan İlker Keleş şunları dile getirdi, “Kentimizin tarih kokan bu güzel projeye yıllarını veren İzmit belediye başkanı sayın Dr. Nevzat Doğan’ ı kutlamadan geçemedim. İzmitli yönetmen olarak bu tür tarih kokan mekanları izleyicilerimize izletmek ve bu kentin insani olarak bir borç bildik ve filmimizin önemli bir bölümünü görüntü yönetmenimiz Suat Taylan, sanat yönetmenimiz Mutlu Aydın ile bu güzel tarihi mekanda çektik” dedi.

SABANCI VAKFI YARIŞMASINA KATILACAK

Filmin içeriğinden de bahseden Keleş, “Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında ve Sabancı Vakfı’nın bu yıl düzenleyeceği kısa film uzun yarışmasına yolluyoruz. Çocuk işçilerin kaçak ve uygun olmayan şartlarda çalıştırılmasını konu aldığımız filmimiz umuyorum ki Türkiye gündemine oturur. Filmimizde çocuklarımızın okullarda okumasını, sokaklarda çalışmamasını amaçladık” dedi.

Ayşegül KALAYCI